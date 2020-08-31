"Росатом" рассекретил документальный фильм о взрыве советской "Царь-бомбы"

Корпорация "Росатом" на своем официальном канале в Ютуб опубликовала документальный фильм "Испытание чистой водородной бомбы мощностью 50 млн тонн". Он посвящен испытаниям 30 октября 1961 года "царь-бомбы", которые вызвали самый мощный термоядерный взрыв в истории человечества. Бомбу внесли в книгу рекордов Гиннесса, как самое мощное термоядерное устройство, прошедшее испытание.



Фильм снимался для показа руководству СССР и представителям министерства обороны. Изложенные в нем материалы давно известны из других источников, но картина все равно остается любопытным свидетельством эпохи ядерной гонки и начала холодной войны.



Лента начинается с финальной подготовки к перевозке на полигон термоядерной авиационной бомбы АН602, а завершается первичным изучением данных, полученных после взрыва. В ленте используют схемы и инфографику, чтобы пояснить эксперимент.



Засекреченной остается железнодорожная перевозка из Арзамаса-16 (города в тогдашней Горьковской, ныне Нижегородской области) на авиабазу Оленья в Мурманской области. Ее не включили в фильм.



В нем говорится, что так называемая чистая термоядерная бомба дает заметно меньшее радиоактивное заражение, чем взрыв обычной атомной бомбы.



Из фильма становится понятно, что СССР был далек от постановки "царь-бомбы" на вооружение: она слишком велика для основного стратегического бомбардировщика того времени Ту-95. Ее итоговая масса (26,5 тонн) и габариты оказались слишком велики для самолета, поэтому бомбу пришлось подвешивать снаружи, сняв створки бомбоотсека.



"Царь-бомба" оказалась единичным экспериментом, пугающим своими потенциальными возможностями. И этот эксперимент достиг цели: в начале 1960-х годов в США решили, что ядерный арсенал Советского Союза стремительно догоняет американский и ядерная война теперь может привести к взаимному уничтожению двух стран. Поэтому там поменяли концепцию применения ядерного оружия и пришли к выводу, что лучше губительной ядерной войны война холодная.







