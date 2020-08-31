В партии Порошенко призвали к отставке Фокина

Заявления замглавы делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольда Фокина о предоставлении особого статуса региону является основанием для его отставки, считает депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Фриз.



Фокин в интервью изданию "Страна.UA" заявил, что принятие особого статуса Донбасса "не может не привести" к миру.



"Заместитель (главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонида – ред.) Кравчука в трехсторонней контактной группе господин Фокин заявляет о предоставлении особого статуса всему Донбассу, амнистии всем без исключения и проведения выборов. Этот господин не видит Украину без Донбасса. Лично я не вижу Украину без Крыма! Вместе с тем, считаю, что подобное заявление должностного лица является основанием для отставки", - написала Фриз в Facebook.



Депутат объяснил это тем, что озвученное Фокиным является "формулой Штайнмайера", которую Россия якобы пытается "продавить через все возможные инстанции". "То есть мы получили человека, который навязывает нам позицию России", - уверена Фриз.



Она считает, что такая позиция замглавы делегации свидетельствует о том, что национальные интересы Украины ему "или неизвестны, или не нужны".



Заявление с требованием отставки Фокина было опубликовано и на сайте партии.



"Заявление первого заместителя председателя трехсторонней контактной группы Витольда Фокина о возможности проведения выборов в ОРДЛО (отдельных районах Донецкой и Луганской областей - ред.), общей амнистии и "особого статуса" - это план демонтажа украинской государственности. Если в минских соглашениях говорится об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, Фокин предлагает особый статус для всего Донбасса. Таким образом, представитель Украины в переговорной группе предлагает россиянам даже больше, чем они просят", - говорится в заявлении.



Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой в 2014 году, но так и не введен в действие. В конце 2019 года украинский парламент продлил его до конца этого года. В документе говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности, вывода "незаконных формирований" с этих территорий.

