Кабмин обнародовал список праздников и нерабочих дней в 2021 году

Кабмин обнародовал список официальных праздников в следующем году. Согласно расчетам Министерства экономики, в 2021 году украинцы будут работать 250 календарных дней, а отдыхать – 115. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Список праздничных и нерабочих дней в 2021 году



1 января – Новый год;



7 января – Рождество Христово;



8 марта – Международный женский день;



1 мая – День труда;



2 мая – Пасха;



9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне;



20 июня – Троица;



28 июня – День Конституции;



24 августа – День независимости;



14 октября – День защитника;



25 декабря – Рождество Христово.



Кроме того, согласно закону, если праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего. В следующем году это будут такие дни:



суббота и воскресенье 1 и 2 мая переносится на понедельник и вторник 3 и 4 мая;



выходной день в воскресенье, 9 мая – на понедельник, 10 мая;



выходной день в воскресенье, 20 июня – на понедельник, 21 июня;



выходной день в субботу, 25 декабря – на понедельник, 27 декабря.



Напомним, в соответствии со ст. 72 КЗоТ работа в выходной день может компенсироваться при согласии сторон, предоставлением другого дня отдыха или в денежной форме в двойном размере.

