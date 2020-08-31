В Одессе проведение гей-парада закончилось дракой между ЛГБТ и националистами

В Одессе проведение Марша равенства закончилось дракой между представителями ЛГБТ-сообщества и националистами, в Приморский отдел полиции Одессы правоохранители доставили шестнадцать нарушителей общественного порядка, пострадали 2 полицейских.



"Во время акции в поддержку квир-культуры группа их противников в толпе распылили газ и забросали людей яйцами. В результате неправомерных действий в медицинское учреждение доставили двух полицейских. Сейчас со всех правонарушителей в территориальном отделе полиции собирают объяснения. В отношении них будут составлены протоколы по статьям 173 (мелкое хулиганство) и 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении, на официальном сайте полиции Одесской области в воскресенье вечером.

