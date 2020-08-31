Минздрав проверит больницы, где лечат инфицированных COVID

Минздрав проверит больницы, где лечат инфицированных COVID

Министерство здравоохранения будет проверять медицинские учреждения, где лечат больных коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в понедельник, 31 августа.

"Я буду инициировать на этой неделе ряд действий по проверке больниц, как обеспечиваются наши больные соответствующими лекарственными средствами. Еще раз подчеркиваю: не все были предусмотрены средства на лечение больных COVID-19", - сказал Степанов.

Он отметил, что согласно финансированием больниц, в обязательном порядке была предусмотрена закупка лекарственных средств для лечения больных коронавирусом. По его словам, на закупку было предусмотрено 15,6 млрд гривен.