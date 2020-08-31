Минздрав проверит больницы, где лечат инфицированных COVID

Министерство здравоохранения будет проверять медицинские учреждения, где лечат больных коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в понедельник, 31 августа.



"Я буду инициировать на этой неделе ряд действий по проверке больниц, как обеспечиваются наши больные соответствующими лекарственными средствами. Еще раз подчеркиваю: не все были предусмотрены средства на лечение больных COVID-19", - сказал Степанов.



Он отметил, что согласно финансированием больниц, в обязательном порядке была предусмотрена закупка лекарственных средств для лечения больных коронавирусом. По его словам, на закупку было предусмотрено 15,6 млрд гривен.

