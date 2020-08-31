Страны Балтии сегодня объявят о санкциях против Лукашенко

Литва, Латвия и Эстония сегодня, 31 августа, объявят о введении санкций в отношении 30 белорусских чиновников. Среди них и президент Беларуси Александр Лукашенко.



Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа, передает Reuters.



Он отметил, что санкции будут касаться запрета на въезд для чиновников. При этом данный список является первым шагом и в дальнейшем может быть расширен.



Санкции будут вводиться против чиновников, которые ответственны за возможную фальсификацию результатов выборов и силовой разгон демонстрантов в Беларуси.

