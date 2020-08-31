Газпром обжаловал в суде штраф Польши

Российский газовый монополист Газпром подал жалобы в суд Польши на антимонопольного регулятора страны (UOKiK) из-за ограничения доступа к доказательствам, собранным в рамках расследования по газопроводу Северный поток-2. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на отчет компании в понедельник, 31 августа.



"24 августа 2020 года ПАО Газпром были поданы апелляционные жалобы в компетентный суд Польши на определения антимонопольного органа Польши (Польский комитет конкуренции и защиты прав потребителей) об ограничении доступа ПАО Газпром к доказательствам, собранным в ходе расследования в отношении предполагаемой концентрации ПАО Газпром и иностранных инвесторов в ходе реализации проекта Северный поток-2" – говорится в сообщении.



3 августа стало известно, что UOKiK оштрафовал Газпром на 213 млн злотых (около 50 млн евро). Отмечалось, что причиной наложения штрафа стал отказ российской компании сотрудничать в расследовании по делу о строительстве Северного потока-2.

