Депутаты ждут в Раде в пятницу премьер-министра и главу Минздрава

Во время парламентского "Часа вопросов к правительству" надо заслушать о ситуации, связанной с коронавирусом Covid-19, не только министра здравоохранения, но и премьер-министра, считает народный депутат Нестор Шуфрич (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь").



"Считаю, что в пятницу мы должны поговорить не только с министром здравоохранения, но и с премьер-министром, потому что Верховная Рада … предоставила все возможности для того, чтобы то, что сейчас происходит с Covid-19 в стране, не могло случиться. Этот разговор должен быть очень принципиальным", - сказал Шуфрич на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.



Он также напомнил, что в настоящее время двое народных депутатов – Юлия Тимошенко (фракция "Батькивщина") и Степан Чернявский (фракция "Слуга народа") лечатся от Covid-19.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", один из участников заседания согласительного совета поправил Шуфрича, что проходят лечение от Covid-19 в настоящее время три народных депутата.

