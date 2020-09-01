Член Михо

«Михо Саакашвили онанировал на видео пыток заключенных в грузинской тюрьме, видеозапись есть у бывшего главного разведчика Украины Василия Бурбы». Это из сериала Давида Жвании в «Ю-тюбе» «Допросите меня в Офисе генерального прокурора полностью». Периодически Давид Важаевич выкладывает на своем видеоканале ролик, в котором кается в совершении разнообразных преступлений в составе организованной преступной группировки Порошенко - Турчинова - Яценюка.



Выражает готовность давать показания, посыпает голову пеплом и требует от Венедиктовой допроса с пристрастием. Или провести очную ставку. Серия с мастурбацией Саакашвили – десятая по счету (начало проекта 22 июля 2020 года). Юбилей. Меня вот что интересует: когда Жвания просто пойдет в Офис генерального прокурора и напишет заявление о совершении преступления? Процедура законодательно закреплена, есть конкретные сроки рассмотрения. Можно пойти в Государственное бюро расследований, где уже скопилось примерно 18 уголовных дел в отношении Петра Алексеевича.



Что мешает просто запустить расследование, чтобы затем информировать о его ходе? Либо же о бездействии уполномоченных органов. Просто формат видеосериала «Заберите меня на допрос» уже исчерпал себя. Как и фактаж: намеки на европейского чиновника в канцелярии Меркель, который взял пять миллионов евро за выдвижение Петра Алексеевича в президенты Украины, передача денег майданщикам через посольство Литвы. Теперь вот онанизм экс-президента Грузии.



Единственный шанс для развития канала компромата Давида Важаевича – это публикация подтверждающей инфы и отказ от нытья по поводу допросов. Как говорится, видео в студию. На худой конец сгодится и Саакашвили в роли работающего кулачком президента Грузии

Все уже настолько свыклись с тем, что Петр Алексеевич мародер и вор, что: а) члены его секты вообще не реагируют на подобного рода обвинения; б) на фоне практически полной бездеятельности Офиса генерального прокурора и ГБР любые новые факты про ОПГ «Петр» воспринимаются как очередной бесперспективный «выброс»

Уже даже «порохоботы», которые возбуждаются от легкого движения пальца и простого зачитывания пунктов Минских соглашений (дело о «зраде Фокина»), не реагируют на сеанс разоблачений Жвании. Во всяком случае, публично. Сначала да, суетились. Климкин вылез. Рассказывал о том, что Меркель никогда бы не взяла денег, поскольку она очень суровая, но справедливая. А потом тема сошла на нет.Вижу, что Давид Важаевич старается. Для повышения количества просмотров ударился в желтизну. Но мастурбация без доказательств не работает. Все мы видим, в каком состоянии нынче пребывает Михо Саакашвили. На него страшно смотреть: то ли грузин, то ли украинец. В мае назначили главой исполнительного комитета Национального совета реформ. Ни одно заседание комитета не было проведено. Человек мается, деньги заканчиваются. Хочет возглавить революцию в Грузии. Желтых незабудок. Или голубых лютиков. Всем надоел. Появляется Давид Важаевич и дополняет общую картину квазирепродуктивной политической деятельности грузинского специалиста-«реформатора». Вроде бы и интересно, но где доказательства? В крайнем случае правильно оформленные показания? Такое впечатление, что Давид Важаевич по капле выдавливает из себя инфу, чтобы банально заработать денег. «Уши» Игоря Валерьевича торчат за спинкой белого кресла «сериальщика» примерно на полметра.Но это неэффективное вложение средств в черный пиар. Как и в раскрутку партии «Майбах» («За майбутне») с помощью гигантского количества бордов на всех трассах страны. Креативнее надо работать. С огоньком. А вот с этим проблемы.Единственный шанс для развития канала компромата Давида Важаевича – это публикация подтверждающей инфы и отказ от нытья по поводу допросов. Как говорится, видео в студию. На худой конец сгодится и Саакашвили в роли работающего кулачком президента Грузии. Самые откровенные моменты легко замазать в редакторской программе. Достаточно оставить лицо главы исполкома Национального совета реформ при президенте Украины.Опять же за небольшие деньги можно нанять веселого режиссера, который разбавил бы монолог Жвании интересной нарезкой видео с использованием роликов из «ТикТока». Просто жалко, что такой потенциально хороший компромат пропадает.Давид Важаевич действительно стоял за кулисами двух майданов, прекрасно знает все действующие лица, кто, когда и сколько брал, что делал, с кем контактировал. Через его руки прошли миллионы долларов кэша. Он досконально знает всю подноготную «революционного штаба» Порошенко–Турчинова. При желании могла бы взорваться нормальная информационная бомба. Но вместо этого месяц подряд Жвания откровенно валяет дурака, намекая на толстые обстоятельства. Эффект совершенно обратный. Все привыкают к тому, что, к примеру, Саакашвили – конченый извращенец. И даже когда появится соответствующее видео, особого эффекта не будет. Пар уходит в свисток Михо и Порошенко без всякого толку. Я даже начинаю подозревать, что Давид Важаевич просто валяет дурака, специально обесценивая компромат на Порошенко и других членов «организованной преступной группировки».Все уже настолько свыклись с тем, что Петр Алексеевич мародер и вор, что: а) члены его секты вообще не реагируют на подобного рода обвинения; б) на фоне практически полной бездеятельности Офиса генерального прокурора и ГБР любые новые факты про ОПГ «Петр» воспринимаются как очередной бесперспективный «выброс». Ну а Михо… Науке, как говорится, неизвестно, мастурбировал он при особых условиях или просто жевал галстук. Все понимают, кто такой Саакашвили и чего от него можно ожидать. Даже иллюстраций не нужно.