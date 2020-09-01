В Германии заявили о "темных тучах" над отношениями ЕС и России

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что Европа должна поддерживать конструктивный диалог с Россией. Впрочем страна выступает за сохранение санкции против Москвы.



Об этом он заявил во время выступления перед послами Франции в европейских странах, передает dpa.



По его словам, без диалога или в оппозиции к России в Европе не станет безопаснее. Но Маас считает, что над отношениями между Евросоюзом и Россией сейчас "темные тучи", и санкции против РФ должны сохраняться, пока Кремль не изменит свое поведение.



Маас призвал Москву провести полное расследование отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального, который сейчас находится на лечении в Берлине.

