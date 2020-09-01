1 сентября в Украине сохранится жаркая погода

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять жаркий сухой воздух с юго-запада, лишь на западные области распространится влажная менее жаркая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр. Во вторник, 1 сентября, на западе возможны кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с, днем западе местами значительные дожди. Температура ночью 11-16°, днем 22-27° тепла.



На остальной территории без осадков. Температура ночью 14-19°, на побережьях морей – до 22°, в восточных областях местами 10-13°. Днем 31-36°, на севере страны 27-32° тепла.



Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.



В Киеве во вторник без осадков, температура ночью 17-19°, днем 30-32°.



Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура днем 1 сентября в Киеве была зафиксирована в 2015 году и составила 35,5° выше ноля, самая низкая ночью – 6,5° в 1924 году.



В среду, 2 сентября, в западных областях кратковременные дожди, местами грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 21-26° выше ноля.



В остальных областях страны без осадков, ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, на побережье морей – до 22°. Днем 31-36°, в северных областях 25-30°.



В Киеве в среду без осадков, ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура ночью – 17-19°, днем 27-29° тепла.



31 августа в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях была 23-25°, в Днепре в пределах Киева 21°.

