В Эквадоре зафиксирован первый случай заражения двумя штаммами COVID-19

Институт микробиологии Университета Сан-Франциско-де-Кито заявил о первом доказанном в Эквадоре случае повторного заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в сообщении El Universo, передают Українські новини.



По словам специалистов университета, первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован у заболевшего в мае 2020 года. Тогда он перенес заболевание в легкой форме и уже в июле ПЦР-тест показал отрицательный результат.



Повторный случай заражения COVID-19 произошел в августе. Отмечается, что на этот раз заболевший демонстрировал более умеренные симптомы.



"Геномы вируса, присутствующего у эквадорца с COVID-19, были секвестрованы в мае и еще раз в августе, что показало, что это два разных штамма. Они принадлежат к разным генетическим группам и имеют мутации на разных участках", - говорится в сообщении университета в Twitter.



Как подчеркивают в университете, организм вырабатывал повышенное количество иммуноглобулина, отвечая на коронавирус. Подобная реакция больного свидетельствует о том, что не у всех людей, которые переболели коронавирусом, вырабатывается иммунитет к COVID-19.

