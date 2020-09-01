«Со строительной мафией буду бороться огнем и мечом», - Ирина Верещук

31 серпня відбувся передвиборчий з’їзд партії «Слуга Народу», на якому кандидатом на посаду мера столиці висунули Ірину Верещук.



Під час виступу Ірина Верещук заявила, що не обіцяє дива, але обіцяє порядок у владі, чесність та віддану працю.



«Ми не обіцяємо дива. Ми обіцяємо щоденну працю. Не купою галасливих слів, а тихою щоденною працею любити Україну. Ми любимо свою державу, ми віримо в свого президента. Ми віримо один в одного», - заявила Ірина Верещук.



У коментарі журналістам Ірина Верещук пообіцяла, що у столиці більше не пануватиме будівельна мафія та чиновники. Натомість пануватиме турбота та опіка про Київ та киян.



«З будівельною мафією я боротимуся вогнем і мечем», - каже «слуга народу».



Ірина Верещук, яку підтримує Президент Зеленський, впевнена, що якщо з мерії прибрати групи впливу та корупціонерів, то знайдуться гроші на вагомі соціальні та інфраструктурні проєкти для Києва та його

мешканців.



«У Кличка було 6 років продемонструвати свою ефективність, але він цього не зробив», - додала кандидатка на пост міського голови.