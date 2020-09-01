В школах 21 региона обучение не будет проводится до выхода из «красной зоны»

В школах 21 административно-территориальной единицы, находящихся в «красной» зоне COVID-19 обучение 1 сентября не начнется и не будет проводится до тех пор, пока эта административно-территориальная единица не выйдет из «красной зоны», сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



«В тех регионах, где у нас «красный» уровень опасности, а это 21 административно-территориальные единицы, там обучение в школах проводится не будет до того времени, пока есть «красный» уровень опасности», - сказал он в эфире телеканала «Украина 24» в понедельник.



Степанов отметил, что «когда у нас был тотальный карантин, мы добились того, чтобы реально разорвать цепочку передачи инфекции в первую волну».



«У нас не было той ситуации, которая была в западноевропейских странах. Во-вторых, мы смогли подготовить систему оказания медпомощи больным с COVID-19», - сказал он.



Степанв подчеркнул, что в настоящее время в украинских больницах достаточное количество аппаратов ИВЛ, а украинские медики поняли, как лечить пациентов с коронавирусной инфекцией.



«У нас тех же аппаратов ИВЛ более чем достаточно, мы увеличили их количество в разы, в разы увеличил количество коек с с подведённым кислородом, мы научились лечить COVID-19», -сказал он.



Степанов уточнил, что в настоящее время в украинских больницах около 4 тыс. аппаратов ИВЛ.



При этом он отметил, что «мы и дальше готовим наши больницы к большему количеству больных и увеличиваем количество коек с подведенным кислородом.

