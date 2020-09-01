ВОЗ: отмена карантина грозит катастрофой

Снятие отдельными странами карантинных ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, будет иметь тяжкие последствия. Об этом в понедельник, 31 августа, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге, передает РБК-Украина.



По его словам, правительствам стран, желающим открыть границы и прекратить сдерживать распространение коронавируса - нужно ждать неприятных последствий.



"Чем больше государства контролируют распространение COVID-19, тем больше они могут открываться. Но отменять все меры сразу без какого либо контроля - это путь к катастрофе", - заявил глава ВОЗ.



Напомним, ранее глава ВОЗ выразил надежду на создание вакцины от коронавируса в течение двух лет и на максимальное использование имеющихся инструментов в борьбе с инфекцией.

