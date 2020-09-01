Страны Балтии прекратят торговлю электроэнергией с Беларусью

Страны Балтии достигли соглашения о прекращении торговли электроэнергией с Беларусью после запуска Белорусской АЭС.



Об этом сообщается на сайте эстонского телерадиовещания ERR, передает Укринформ.



Как отмечается, соответствующее соглашение было достигнуто в понедельник ответственными за энергетику министерствами Эстонии, Латвии и Литвы.



По информации Минэкономики Эстонии, для прекращения торговли электроэнергией с Беларусью будет использоваться система сертификатов происхождения электроэнергии.



Отмечается, что на российско-латвийском направлении торговля продолжится в уменьшенном объеме, для чего будут использоваться остаточные мощности от внутренней торговли между странами Балтии. Между Литвой и Калининградом торговля электроэнергией продолжится в нынешнем объеме.



Кроме того, была достигнута договоренность о едином тарифе за использование инфраструктуры. Он будет внедрен в конце первого квартала 2021 года сразу после принятия необходимых для этого законов в Латвии и Литве. Действующее законодательство Эстонии уже позволяет вводить такой тариф.



В связи с данным соглашением торговля электроэнергией между странами Балтии и третьими странами предположительно сократится наполовину. Соглашение будет действовать до синхронизации энергосистем стран Балтии с Центральной Европой, запланированной на конец 2025 года.



Первый энергоблок БелАЭС, которая располагается возле города Островец, в 50-60 км от литовской столицы Вильнюса, по плану должен быть введен в эксплуатацию в 2020 году, второй - в 2021-ом.



На выработке единой позиции стран Балтии по отказу от покупки электроэнергии у Беларуси после ввода в эксплуатацию БелАЭС настаивала Литва. Страна считает, что построенная АЭС недостаточно безопасна. В июне 2017 года литовский парламент закрепил в законе утверждение о том, что БелАЭС является небезопасной и создает угрозу национальной безопасности Литвы, окружающей среде и общественному здоровью. Целью этого закона также было ограничить импорт электроэнергии из Беларуси.

