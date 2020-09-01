В Киеве на карантин закрыли одну школу - КГГА

В столице из-за COVID-19 в двух учителей закрыли на карантин школу.



Об этом сообщила пресс-служба департамента образования и науки.



31 августа в двух учителей учебно-воспитательного комплекса № 240 "Социум" подтвердили инфицирования коронавируса.



Они контактировали с 21 сотрудником школы.



У еще одного учителя появились признаки ОРВИ и температура.



"Образовательный процесс в УВК с 1 сентября будет организовано в дистанционном режиме. День знаний планируется в формате онлайн - классных часов. Онлайн-обучение начнется согласно расписанию Урок 2 сентября ", - отметили в КГГА.

