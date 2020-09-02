Польша обвинила СССР в начале Второй мировой войны

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что СССР и Германия несут ответственность за начало Второй мировой войны.



«Это была не только тотальная война, но и тоталитарная, потому что ее развязали два тоталитарных режима. Тоталитарные по замыслу, деструктивные, варварские и в полном смысле слова преступные», — заявил премьер, обвинив страны в начале военного конфликта.



В конце января 2020-го замглавы польского МИД Шимон Шинковский призвал президента России Владимира Путина рассказать правду о холокосте. По его словам, российский лидер несправедливо записал Польшу в число стран, развязавших Вторую мировую войну.



22 июня 1941 году гитлеровские войска и их европейские союзники напали на СССР. Великая Отечественная война длилась почти четыре года и закончилась освобождением от нацизма стран Центральной и Восточной Европы.



Военные потери СССР во Второй мировой войне оценивают ​более чем в 12 миллионов человек, общие людские потери — около 27 миллионов населения.



В США, Великобритании и большинстве стран Западной Европы завершение Второй мировой войны в Европе отмечается 8 мая — в день капитуляции Германии — и называется Днем Победы в Европе. В России День Победы из-за разницы часовых поясов празднуется 9 мая.

