В первый класс пошло более 428 тыс. учеников

В первый класс в 2020/2021 учебном году пошло более 428 тыс. детей, сообщает Министерство образования и науки.



«Поздравляем соискателей образования - школьников, учащихся, студентов, курсантов, аспирантов. С сегодняшнего дня, в частности, начинают обучение более 4,2 миллиона учеников, из них - более 428 тыс первоклассников», - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.



В министерстве пожелали всем ученикам жажды обучения, упорства и усердия.



«Не забывайте, что от ваших достижений зависят достижения и развитие нашего государства», - подчеркнули в ведомстве.

