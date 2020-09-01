Петрашко не отменяет квоты на серную кислоту в интересах друга своего патрона - Фирташа

Министр экономики Игорь Петрашко отказывается отменить квоты на импорт серной кислоты в интересах Дмитрия Фирташа, который дружит с его патроном по “Укрлендфарминг» Олегом Бахматюком.

По информации издания, на коррупционной схеме по продаже дефицитной на украинском рынке серной кислоты зарабатывают компании, близкие к олигарху Дмитрию Фирташу. В настоящее время ресурс продается производителями исключительно через посредников.

«И операторы рынка, и правоохранительные органы знают, что производители серной кислоты не торгуют своей продукцией. У них есть эксклюзивные “прокладки” -- посреднические фирмы, которые сидят в спальных районах Киева, Днепра и Харькова, в обычных квартирах жилых многоэтажек и ворочают десятками миллионов гривен. По некоторым из них возбуждены уголовные дела», - сообщает Znaj.ua.

И хотя цена на серную кислоту после введения квот на импорт в 2018-м значительно выросла, ее производители несут убытки. Так, чистый убыток Восточного ГОКа в 2019 году составил 680 млн. грн. (вместо 389 млн. грн. прибыли в 2017 году). На ГОКе “висит” уголовное дело по растрате. Аналогичная ситуация у ГП «Сумыхимпром» - в 2019 году убыток составил 11 млн грн. По нему возбуждено дело о банкротстве.

«Всем очевидно, что квоты на импорт серной кислоты, введенные в 2018 году для защиты украинских производителей, превратились в масштабную коррупционную схему, где зарабатывали компании-прокладки», - подчеркивает Znaj.ua.

И среди зарабатывающих есть олигарх Дмитрий Фирташ. Так, издание напомнило, что бывший директор, а затем управляющий санацией “Сумыхимпром” Игорь Лазакович раньше работал в «Крымском титане» Фирташа. Сейчас у завода другой исполняющий директор, но из той же команды.

В свою очередь давним другом Фирташа является другой олигарх – Олег Бахматюк, занимающийся сейчас аграрным бизнесом, но начинавший с газового. И именно из компании «Укрлендфарминг» Бахматюка пришел в правительство на пост министра экономики Игорь Петрашко. По мнению издания, министр отказывается отменять квоты на серную кислоту в интересах Фирташа.

«Вот вам и разгадка странного, на первый взгляд, поведения Петрашко, который упорно не слышит доводов здравого смысла и не хочет решать проблему коррупционного схематоза с серной кислотой, вызванного доказавшими свою неэффективность квотами. При этом даже пристальное внимание к ситуации со стороны спецслужб, его не останавливает. Если что-то пойдет не так, он, наверняка, сможет уехать», - пишет Znaj.ua.

Ранее народный депутат Муса Магомедов обратился в НАБУ по поводу нарушений на госпредприятии «Восточный ГОК», которое продает свою продукцию - серную кислоту - исключительно через посредника, в результате чего государству был нанесен ущерб на 137 млн грн.

Напомним, с 1 сентября 2018 г. Межведомственная комиссия по международной торговле Минэкономразвития ввела квоты на поставки серной кислоты. Официальной причиной стала якобы защита отечественного производителя. В результате введения ограничений цены на серную кислоту без объективных предпосылок выросли почти в два раза, произошла монополизация рынка.