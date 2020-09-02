Квоты на импорт серной кислоты могут привести к экологической катастрофе и остановке коксохимов, - СМИ

Веденные правительством в 2018 году квоты на импорт серной кислоты привели к дефициту ресурса на рынке, что может спровоцировать остановку коксохимов и экологическую катастрофу.

Издание отмечает, что серная кислота нужна коксохимам так же, как человеку кислород. Ее задача -- “улавливание” побочных загрязняющих элементов при очистке коксового газа. Если этого не делать, неочищенный газ за месяц выведет из строя газоподводящую аппаратуру коксовых батарей. Как говорят производственники, “сожжет нам все котлы”. Однако более страшным последствием недостатка серной кислоты для коксохимов станут выбросы в атмосферу и экологическая катастрофа.

«Поэтому такого понятия как “дефицит серной кислоты” в стране с большой долей ГМК-производства не может быть априори. Тем не менее, металлурги уже несколько раз оказывались на грани, когда запасы серной кислоты снижались до критически низкого уровня», - сообщает Znaj.ua.

Причиной дефицита серной кислоты на украинском рынке являются введенные правительством квоты на ее импорт. Что привело к монополизации рынка и росту цен на ресурс, однако при этом отечественные производители не способны удовлетворить спрос на кислоту в полном объеме.

«В 2018 году “Сумыхимпром” и “Восточный ГОК” клятвенно пообещали Межведомственной комиссии Минэкономики, что после введения протекционистских мер они чуть ли в два раза нарастят производство серной кислоты. Им поверили и ввели квоты. Но вдвое выросли только цен», - подчеркивает Znaj.ua.

Напомним, с 1 сентября 2018 г. Межведомственная комиссия по международной торговле Минэкономразвития ввела квоты на поставки серной кислоты. Официальной причиной стала якобы защита отечественного производителя. В результате введения ограничений цены на серную кислоту без объективных предпосылок выросли почти в два раза, произошла монополизация рынка. Это, в свою очередь, привело к тому, что предприятия-потребители оказались в заложниках у отдельных посредников. Те срывают поставки, диктуют экономически необоснованные условия, однако выбора нет – купить серную кислоту из-за квот на импорт можно только у ограниченного круга поставщиков, которыми как правило являются частные компании, а не государственные предприятия, которые эту серную кислоту производят.

Эксперты и представители профильных ассоциаций настаивают на необходимости немедленной отмены ограничений на импорт серной кислоты и олеума для нивелирования рисков недообеспечения предприятий-потребителей критически важным для них сырьем, а также создания условий для разрушения коррупционных схем, которые на фоне введения квот были выстроены вокруг государственных предприятий-производителей серной кислоты.