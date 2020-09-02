Тихановская уточнила свою позицию по Крыму

Глава белорусской оппозиции Светлана Тихановская ответила на вопрос о принадлежности Крыма, заявив, что отошел другому государству в противоречии международным законам. Об этом она сказала в интервью LRT, которое было опубликовано во вторник, 1 сентября.



"Когда я была претендентом в кандидаты, или кандидатом в президенты, я озвучивала позицию, которая у нас принята в Беларуси, что Крым "de jure" украинский, а "de facto" – российский. Мы же понимаем, что существуют международные законы, и что Крым отошел другому государству в противоречие этим законам", - сказала Тихановская.



Вместе с тем, она отметила, что белорусский народ сейчас волнуют новые, честные выборы, в то время, как ситуация с Крымом очень сложная. По ее словам, "у белорусов разные взгляды на этот вопрос". Тихановская также выразила пожелание, чтобы этот вопрос не разъединял людей.

