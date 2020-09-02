Водителей автобусов и грузовиков заставят пересдавать на права каждые 5 лет

Министерство инфраструктуры инициирует введение тестов, подтверждающих уровень профессиональной компетентности, для водителей автобусов и грузовиков с пересдачей каждые 5 лет.



Соответствующий проект приказа опубликован на сайте министерства, передают Українськi Новини.



Согласно ему, водители транспортных средств для предоставления услуг по перевозке пассажиров и грузов должны проходить тест на подтверждение профессиональной компетентности с обязательным посещением подготовительных курсов в учебном центре.



Продолжительность подготовительных курсов, в зависимости от программы подготовки, составляет от 35 до 280 учебных часов.



Составление теста по подтверждению профессиональной компетентности водителей проводится экзаменационной комиссией на основании приказа руководителя учебного центра, в экзаменационном билете должно быть не менее 60 тестовых заданий, 4 из которых являются ситуационными.



К сдаче теста допускаются водители, которые присутствовали на теоретических и практических занятиях не менее 65% от утвержденной программы подготовительного курса.



В случае положительного прохождения теста водителю выдается свидетельство профессиональной компетентности и квалификационная карта водителя.



Информация о водителе вносятся учебным центром в информационную систему "Электронный реестр профессиональных водителей", распорядителем которого является Мининфраструктуры.



Свидетельство и карта выдаются сроком на 5 лет.



Согласно пояснительной записке, по официальным данным около 85% дорожно-транспортных происшествий с участием коммерческого транспорта возникает из-за ошибок или нарушения законодательства водителей, которые они допускают из-за неосведомленности или отсутствия необходимых навыков.



Отмечается, что с 2020 года в соответствии с Хартией качества международных автомобильных грузовых перевозок в системе многосторонней квоты Европейской конференции министров транспорта, водители, которые осуществляют международные перевозки грузов, должны подтвердить свою компетентность путем предъявления квалификационной карточки водителя.

