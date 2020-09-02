Сын Цоя заявил о намерении добиваться отмены выхода фильма Учителя

Сын лидера группы "Кино" Виктора Цоя Александр намерен добиваться отмены выхода в прокат фильма Алексея Учителя о его отце, поскольку вымышленная ситуация, вокруг которой развивается сюжет фильма, является "абсурдной" и "чудовищной". Такую позицию сам он высказал во вторник в беседе с ТАСС.



Во вторник Александр Цой опубликовал на своей странице во "ВКонтакте" копию письма на имя президента России Владимира Путина, в котором он от лица наследников музыканта публично высказывает позицию о фильме "Цой", готовящемся к выходу в широкий прокат. В частности, в тексте указано, что наследники считают кинокартину "порочащей доброе имя Виктора Цоя и его близких" и ранее неоднократно высказывали свои возражения против содержания рабочих материалов фильма режиссеру. В письме, датированном 28 августа, также содержится просьба об организации проверки по обстоятельствам, изложенным в документе.



"Снята история вымышленная про близких людей моего отца, включая меня, которые едут вокруг его гроба из Латвии в Петербург. Этой истории не было на самом деле, и ее просто не нужно снимать. Есть вещи, которые просто не нужно делать. Уже после этого углубляться в конкретику мне кажется бессмысленным, потому что сама ситуация настолько абсурдная, странная и чудовищная, что, в общем, не о чем больше говорить, - сказал Цой. - [Я направил письмо] президенту, председателю правительства и министру культуры - три письма. Я направил их с надеждой, что начнется какая-то проверка <…> по факту нарушения прав моих, дедушки и моего отца, и остальных людей, которые [стали персонажами фильма], и ему не дадут выйти в прокат".



По словам собеседника агентства, он изначально выразил свое несогласие с версией сценария, которую ему присылали весной 2017 года, и впоследствии предпринимал попытки вести переговоры с компанией, занимающейся производством фильма. "Потом показали мне предварительный монтаж фильма уже этой весной, я снова им на каждом этапе каждый раз говорил, что я считаю это оскорблением, что я не согласен, что я буду добиваться справедливости и что я буду препятствовать выходу этого фильма в любой прокат", - пояснил он.



Письма на имя президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и главы Минкультуры Ольги Любимовой Цой-младший считает "заделом на будущее". "Даже если оно само по себе не поможет, у нас в дальнейшем будет документ о том, что у нас есть официальная позиция, выраженная публично, о том, что мы были не согласны, не согласны уже давно", - добавил он.



По его мнению, режиссеру следовало отказаться от использования имени Виктора Цоя и его образа. "Этот фильм называется не "Водитель", он называется "Цой". Если мы все-таки верим режиссеру в том, что это притча, как он выражается о своем фильме, то явно там фамилия известного человека не нужна, можно отказаться от [ее] использования <…>, можно отказаться от попытки изображения персонажей, похожих на членов его семьи. Зачем это все? Я не понимаю, и он (Алексей Учитель - прим. ТАСС) не может это объяснить, и это в принципе и есть камень преткновения между нами", - сказал Цой.

О фильме "Цой"



К разработке сценария Учитель приступил почти десять лет назад вместе с драматургом Александром Гоноровским, а финальная версия сценария написана молодым сценаристом Саввой Минаевым. Ранее фильм носил рабочее название "47". Съемки картины проходили в Латвии, Санкт-Петербурге, Калининградской и Псковской областях. Главные роли в картине сыграли Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник.



В фильме будут показаны вымышленные события июля и августа 1990 года. Сообщалось, что главным героем фильма является водитель автобуса, в который врезался "Москвич" Цоя, и в силу обстоятельств именно ему предстоит отвезти гроб с телом музыканта из Латвии в Ленинград. В автобусе - все близкие музыканта, которые не знают, что за рулем находится второй участник роковой аварии. На экране не будет актера, играющего Виктора Цоя, образ будет складываться из деталей, реплик и эмоциональных реакций других героев.



Премьеру фильма "Цой" переносили несколько раз: изначально прокат должен был начаться с 27 августа, потом - с 3 сентября. На прошлой неделе режиссер объявил, что дату выхода картины вновь было решено поменять, новая дата пока не названа. Учитель также сообщил, что сын Виктора Цоя Александр отреагировал на фильм неоднозначно и попросил изменить имена героев.



21 июня этого года лидеру группы "Кино" Виктору Цою исполнилось бы 58 лет.

