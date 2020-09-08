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Шварценеггер впервые снимется в сериале
Американский актер, предприниматель, политический деятель Арнольд Шварценеггер станет одним из главных героев в новом шпионском сериале. Он также выступит исполнительным продюсером, пишет The Hollywood Reporter.
Сериал пока не имеет названия. Известно только, что в центре событий – отец, которого сыграет звезда Терминатора, и его дочь (имя исполнительницы пока не называется).
В шоу примет участие сценарист Клана Сопрано и Обмани меня Ник Сантора.
Для Шварценеггера проект будет сериальным дебютом - до этого он снимался исключительно в кино.
Источник: Корреспондент
09:30