Верещук в День знаний обвинила Кличко в незнании математики

Киеву не хватает 57 школ и 70 детсадов. Мэр Кличко неоднократно заявлял, что каждый год в столице необходимо вводить в эксплуатацию не менее 10 школ и 16 детсадов, но этого не происходит.

«Необходимо 57 школ, а за 5 лет построено или реконструировано всего восемь. 57 и 8! Кажется, у кого-то проблемы с арифметикой. Или с желанием разбираться с насущными проблемами киевлян», — заявила народный депутат Украины Ирина Верещук.

«От того, что киевская власть прячет голову в песок, проблема не решится сама по себе. Знаете, сколько можно было построить школ на деньги, которые были переплачены за Шулявский мост? Минимум семь», — считает Верещук.

Ранее сообщалось, что строительство Шулявского путепровода обошлось почти втрое дороже, чем было запланировано — 1,7 миллиарда гривен вместо 600 миллионов.

Что же касается недостатка школ в столице, то по данным Госстата, количество учеников в школах Киева увеличивается в 20 раз быстрее, чем растет количество мест в школах.

Так, число учеников школ в среднем прирастает на 10 тысяч в год. Среди них примерно 5 тыс. приходится на учеников начальной школы. При этом количество учебных мест в школах увеличивается в среднем на 0,5 тысячи.