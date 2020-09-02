Коммунальная неразбериха

Чем ближе к отопительному сезону, тем плотнее клубок проблем с субсидиями, оплатой за ЖКХ и собственно вопросами поставки тепла. Новые правила начисления субсидий вызовут очередное сокращение числа их реципиентов. Задолженность за коммуналку погашается, потому что люди опасаются санкций. Но впереди возможный «блэкаут» -- проблемы с поставкой тепла из-за долговой неразберихи тепловиков, о чем сейчас говорят специалисты.



Теперь обо всем по порядку. За прошлый год украинцы уплатили за коммуналку 123,4 млрд. грн. По состоянию на 1 июля общая задолженность за жилищно-коммунальные услуги составила 29,6 млрд. грн, что на 901,4 млн. грн меньше, чем на начало года. Это позитивная новость. Люди получили «карантинные выплаты», какие-то доходы и решили не накапливать долги.



Одна из причин этого – страх, что «заберут квартиру». Такие слухи порождены законопроектом №3613, который по всей вероятности примут в сентябре. Согласно этому проекту, граждане должны оплатить или реструктуризировать задолженности до 1 октября 2020 года. Если этого не сделать, то вам могут отключить отопление, свет, газ или воду. Не знаю, как это можно сделать технически в многоквартирных домах, но идея такая есть.



Договор о реструктуризации подразумевает фактически такую же систему, как выплата алиментов. С работающего украинца будут ежемесячно списывать 25% дохода в пользу оплаты долга, а со льготника – 20% от социальной помощи.



Формально реструктуризация долга возможна на пять лет, но если за это время доходы не позволят гражданину выплатить долг, срок продлят. Но при этом сумма вырастет. Если не платить один год – к задолженности добавят 20% штрафа, если два – 30%, за три года долг вырастет на 50%. Плюс еще пеня.



Тот, кто доходов не имеет, будет расплачиваться своим имуществом. Такие законодательные нормы существуют, но их редко применяют, потому что квартиру у злостного неплательщика можно забрать только тогда, когда у него есть другое жилье или сумма долга за коммунальные услуги превышает 20 минимальных зарплат. С 1 сентября – это 100 тыс. грн.



Важно также заметить, что размер выплат не может быть выше одного прожиточного минимума. А прожиточный минимум у нас просто издевательский – вдвое ниже минимальной зарплаты. Скажем, в этом году цифры колебались от 1779 -1921 грн для детей до 6 лет до 2102-2270 грн. для трудоспособных

В итоге накануне отопительного сезона города могут остаться без тепла, потому что за долги у тепловиков арестованы счета. Они не могут платить зарплату, покупать оборудование, материалы, готовить теплотрассы, котельные, а также закупать топливо под производство теплоэнергии. И не факт, что до октября эти все проблемы удастся разрулить

Под своевременную оплату услуг ЖКХ «подверстан» вопрос субсидий. При наших ценах на коммунальные услуги у множества людей объективно не хватает средств на их оплату. В бюджете этого года на субсидии заложено 27 млрд. грн, это на 8 млрд. грн меньше, чем в прошлом году. Понятно, что надо экономить.Частично удалось сэкономить за счет падения мировых цен на энергоресурсы – нефть и газ. Но наступающий отопительный сезон пройдет в условиях умеренного роста цен на нефть и газ, несмотря на коронавирус. Поэтому Кабмин оперативно принял постановление №632 «Некоторые вопросы выплаты государственной социальной помощи», которое радикально меняет условия получения субсидий.Его суть в том, чтобы искусственно увеличить средний доход получателей субсидии. Как отмечает сайт UBR, изменениями увеличили и список тех, кто входит в состав семьи со всеми их доходами, где бы они не находились.Это муж, жена, родные и усыновленные дети до 18 лет, дети, которые не состоят в браке и учатся на дневном стационаре в возрасте до 23 лет. Если они получают стипендию, подрабатывают и при этом, например, живут в другом городе, все доходы подтягиваются в совокупный доход семьи и ее шансы на выплату снижаются или вообще сходят на нет. Или другой пример – если мать-одиночка оформила субсидию, но при этом имеет неплохую зарплату, живет с родителями, у которых есть домик в селе, в таком случае она может и не получить государственную помощь.Важно также заметить, что размер выплат не может быть выше одного прожиточного минимума. А прожиточный минимум у нас просто издевательский – вдвое ниже минимальной зарплаты. Скажем, в этом году цифры колебались от 1779 -1921 грн для детей до 6 лет до 2102-2270 грн. для трудоспособных.Ничего общего с реальностью. Но именно такой суммой ограничивается размер выплат. К тому же теперь для получения госпомощи, помимо всех привычных документов, необходимо будет подавать декларацию и справку о доходах. Кстати, это первый шаг к введению всеобщего декларирования доходов населения и «нулевой декларации» – то, что мы пообещали МВФ и записали в Меморандум.По примерным подсчетам экспертов, пишет UBR, комплексные меры государства в 2020 году и одновременный рост минимальной зарплаты до 5 тыс. грн с 1 сентября приведут к сокращению субсидий еще на 6-7 млрд. грн. Это означает, что количество семей, которые не смогут вовремя оплатить коммунальные услуги и особенно отопление, значительно вырастет.Тем временем с введением 1 августа рынка газа начались проблемы у теплокоммунэнерго (ТКЭ). В областях массово арестовывают счета предприятий. Причем, как сообщает все тот же сайт UBR, по словам экспертов, эта угроза системная, имеет общенациональный характер и касается абсолютно всех регионов, включая столицу, жители которой два года назад уже оказались без горячей воды.У «Киевтеплоэнерго» порядка 2 млрд. грн долга, но из них 1,5 млрд. – это старый долг, который еще остался от предприятий «Киевэнерго» и перешел вместе с оборудованием. А оставшиеся 600 млн. грн – это долги населения. Кстати, Киев в плане оплаты за коммуналку не очень дисциплинирован: один из самых крупных должников в стране.Что происходит? Дело в том, что существует системная задолженность предприятий теплокоммунэнерго перед «Нефтегазом». В целом она составляет 114 млрд. грн, из которых почти 45 млрд. грн приходится на государственные и коммунальные предприятия теплоэнергетики.История возникновения этих долгов – отдельная тема. Это с одной стороны путаница с продажей газа для населения в условиях называемой ПСО-гарантии со стороны государства (по фиксированной цене). Кому-то «Нефтегаз» считал газ как «социальный», кому-то переводили в коммерческий, который существенно дороже. Возникли долги. И второй момент это бесконечные штрафы и пени, которые «Нефтегаз» щедро начислял своим контрагентам.В итоге накануне отопительного сезона города могут остаться без тепла, потому что за долги у тепловиков арестованы счета. Они не могут платить зарплату, покупать оборудование, материалы, готовить теплотрассы, котельные, а также закупать топливо под производство теплоэнергии. И не факт, что до октября эти все проблемы удастся разрулить. Наоборот, судебная тягомотина только начинается.Так что имеем целый ряд проблем. Часть населения не получит субсидий и, возможно, будет не в состоянии в полном объеме регулярно платить за коммуналку. Их начнут «трепать» по оформлению договоров реструктуризации долга с угрозой пени и штрафов. Тут же непонятно, будет ли отопление. И все это происходит в самое «удачное» время – накануне начала отопительного сезона. Нет, чтобы решить все проблемы месяцем раньше! Умеет наша власть выбирать самый подходящий момент для создания трудностей...