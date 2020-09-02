Тимошенко: кризисное состояние удалось пережить, но до выздоровления еще далеко

Лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко после двух недель борьбы с коронавирусной болезнью Covid-19 сообщила, что пережила кризисное состояние и будет постепенно возвращаться к нормальной жизни.



"Почти две недели борьбы с тяжелой болезнью меняют ощущение реальности. Но об этом поговорим чуть позже... А сегодня, наконец, кризисное состояние удалось пережить, и хотя до выздоровления еще далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни", - написала Тимошенко на своей странице в Facebook в среду.



Как сообщалось, информация о заболевании Тимошенко Covid-19 появилась 25 августа. Пресс-секретарь политика Марина Сорока заявила, что состояние Тимошенко оценивается как тяжелое.

