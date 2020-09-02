В больницах заняты 44% мест для больных с COVID-19

В больницах, которые оказывающих помощь больным коронавирусом COVID-19 и с подозрением на него, заняты 44% койко-мест. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в среду, 2 сентября.



"В целом на сегодняшний день, если взять пациентов с подтвержденным диагнозом, и людей, которые ждут подтверждения, но имеют всю симптоматику COVID-19, и которым предоставляется все необходимое лечение, занято уже 44% койко-мест", – отметил Степанов.



Министр подчеркнул, что без профилактических мероприятий страна не сможет справиться с эпидемией.



"Это очень тяжелая болезнь, и победить ее исключительно силами системы здравоохранения, исключительно силами врачей без вас, уважаемые украинцы, просто невозможно. Невозможно победить COVID-19, если мы не будем придерживаться тех правил, которые нам диктует новая реальность. Мы должны это понять. Это никакие не экстренные мероприятия. Это просто наша жизненная необходимость – пользоваться масками, придерживаться дистанции, использовать антисептики. По-другому вирус остановить невозможно. Он как передавался воздушно-капельным путем, так и передается", – сказал Степанов.



Известно, что в Украине для госпитализации больных COVID-19 и с подозрением на него подготовлено 36 тысяч коек в больницах первой и второй волны. Это означает, что уже занято около 16 тысяч мест.

