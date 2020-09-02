Оппозиционер Латушко выехал за пределы Беларуси

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко выехал за пределы Беларуси, находится в Польше, сообщило госагентство БелТА в среду.



"Только что нам стало известно, что член президиума Координационного совета Павел Латушко выехал за пределы Республики Беларусь. Это произошло минувшей ночью", - говорится в сообщении телеграм-канале БелТА.



По данным источников агентства, Латушко уехал в Польшу.



Сам Латушко подтвердил изданию "Наша Нива", что находится в Польше. Однако, по его словам, про эмиграцию речь не идет.

