В организме Навального найдены следы яда из группы "Новичок"

Политик Алексей Навальный был отравлен в России нервно-паралитическим боевым веществом, по составу схожим с «Новичком». Об этом говорится в пресс-релизе правительства Германии. Наличие следов яда в организме Навального показали тесты, проведенные специальной лабораторией Бундесвера по просьбе врачей из клиники «Шарите».

Власти Германии заявили, что проинформируют о результатах исследований партнеров по ЕС и НАТО, а также Организацию по запрещению химического оружия.



Посол РФ в Германии также будет официально проинформирован о результатах анализов. «Мы призываем правительство России объясниться в связи с инцидентом», — говорится в сообщении немецкого кабинета министров.



Российские медики сообщали, что анализы Навального, взятые в России, не выявили наличия каких-либо ядов в его организме.