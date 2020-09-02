Неймар сдал положительный тест на коронавирус

Бразильский нападающий Неймар сдал положительный тест на коронавирус, сообщает L'Équipe



ПСЖ подтвердил, что в команде зафиксировали три случая заражения коронавирусом. Ранее было известно про Леандро Паредеса и Анхеля Ди Марию. По информации источника, третьим заразившимся является Неймар.



Стоит отметить, что все трое вернулись с отдыха на Ибице. Вместе с ними отдыхали Мауро Икарди, Андер Эррера и Кейлор Навас.

