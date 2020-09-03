В метро Киева подсчитали убытки из-за коронавируса

В период жесткого карантина с 17 марта по 25 мая 2020 года столичный метрополитен недополучил доходов на сумму около 621 млн грн. Об этом сообщается на сайте метрополитена.



В обычных условиях предприятие получает в среднем 277 млн ​​грн доходов в месяц от перевозок. При этом, на выплату заработной платы сотрудникам предприятие тратит до 200 млн грн в месяц.



В метрополитене подчеркнули, что с 17 марта до 25 мая метро вообще не получило доходов от перевозки. Также сообщается, что из-за карантина метрополитен перевозит меньшее количество пассажиров в день: подземка ежедневно перевозит 1 млн пассажиров вместо 1,5 млн в докарантинный период.



Представители профсоюза подчеркнули, что на период карантина потеря доходов предприятия за месяц достигла 162,2 млн грн. "То есть при строгих ограничениях КП получало 6,3 млн грн среднего дохода в месяц, тогда как в обычных условиях его средний доход за месяц составляет 169,2 млн грн", - говорится в сообщении.



Согласно распоряжению правительства метро в Киеве не работало в период с 17 марта по 25 мая в связи с карантином, введенным из-за пандемии коронавируса.

