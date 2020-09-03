Беларусь развернула половину своей армии вдоль границы

Почти половина белорусской армии развернута вдоль западных границ страны. Об этом в четверг, 3 сентября, заявил президент страны Александр Лукашенко, передает БелТА.



Он отметил, что армия взяла под контроль границы с Литвой и Польшей. По его словам, причиной стала "сложная ситуация на западных границах".



"Мы развернули практически половину нашей белорусской армии. Фактически взяли под контроль западные границы с Литвой и Польшей. И, как я часто говорю, фактически окружили Гродно, чтобы противостоять этим угрозам. Наверное, эта демонстрация дала свой результат", - заявил Лукашенко.



При этом он подчеркнул, что спокойной жизни не будет, но Беларусь полна решимости отстоять свой суверенитет и независимость.

