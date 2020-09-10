Вышел новый трейлер ленты о Бонде "Не время умирать"

В сети появился новый трейлер фильма о Бонде Не время умирать. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале, посвященном Бондиане - James Bond 007.



Съемками фильма занимается студия Universal Pictures. Картина стала 25 фильмом о Джеймсе Бонде. Не время умирать является одним из самых ожидаемых картин года. Она должна появиться на больших экранах в ноябре.



По сюжету фильма Бонд, которого в последний раз играет Дэниел Крейг, уходит в отставку, но вынужден вернуться. Старый друг спецагента, агент ЦРУ Феликс Лейтер, просит Бонда помочь найти похищенного ученого.



Картина должна была появиться в украинских кинотеатрах 9 апреля, но премьеру перенесли из-за коронавируса.





