Приговор Ефремову огласят 8 сентября

Приговор актеру Михаилу Ефремову огласят восьмого сентября в 11 утра, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.



Ранее прокурор потребовал для артиста 11 лет колонии общего режима. В свою очередь, адвокаты надеются на "справедливый приговор", но без лишения свободы.



Ранее Ефремов признал вину в смертельном ДТП в центре Москвы.



Ефремов вечером 8 июня за рулем своего автомобиля Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную линию на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водителя — курьера интернет-магазина Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром он умер.



На первом допросе Ефремов был не в состоянии вспомнить произошедшее, однако свою причастность к случившемуся не отрицал, и это зафиксировано в материалах дела.



Спустя несколько дней артист записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Но родные Захарова их не приняли, как и предложенную материальную помощь.



Слушания по делу начались в августе. Подсудимый во время них неожиданно отказался признавать вину, сославшись на то, что ничего не помнит и в день трагедии был пьян.



Его адвокат настаивал, что за рулем автомобиля был вовсе не Ефремов, а другой человек. Однако сразу несколько свидетелей заявили, что на месте водителя сидел именно Ефремов.



Сейчас актер находится под домашним арестом.

