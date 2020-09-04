Кулеба оценил возможные последствия разрыва дипотношений с Россией

Разрыв дипломатических отношений между Киевом и Москвой создал бы проблему с защитой интересов украинских граждан в России, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.



"Разрыв дипломатических отношений создал бы огромную проблему с защитой интересов наших граждан", - сказал Кулеба в интервью украинскому интернет-изданию Gazeta.ua, опубликованном в четверг, отвечая на вопрос, почему у Украины до сих пор существуют дипломатические отношения с Россией.



Он отметил, что в случае разрыва дипломатических отношений с другим государством функции посольства передаются дипведомству третей страны, которая должна представлять интересы граждан.



"Совсем на грубом уровне - небольшая группа дипломатов будет аккредитована от имени другой страны в России. Их возможности крайне ограничены. В РФ - политзаключенные, трудовые мигранты. Какая страна возьмет на себя это бремя - защита интересов украинцев в Ростове-на-Дону, Новосибирске, Петербурге?" - сказал Кулеба.



Он отметил, что разорвать дипломатические отношения с Россией Украина могла в 2014 году, а сейчас это делать "нелогично". При этом Кулеба отметил, что дипломатических отношений между Киевом и Москвой по сути нет, а внешнеполитические ведомства обмениваются нотами.

