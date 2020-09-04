Разоблаченная Сноуденом программа сбора данных признана судом незаконной

В США Апелляционный суд 3 сентября признал раскрытую Эдвардом Сноуденом программу массового сбора метаданных о телефонных звонках граждан незаконной. Скрывающийся в России Сноуден, которого Дональд Трамп недавно пообещал помиловать, приветствовал это решение.



По мнению суда, массовый сбор данных о звонках под предлогом борьбы с иностранным терроризмом "мог нарушить Четвертую поправку к Конституции США". Этой поправкой запрещаются необоснованные обыски и задержания. Она также требует, чтобы ордеры на обыски выдавал суд при наличии достаточных оснований.



Законность программы суд рассмотрел в рамках апелляции четырех членов сомалийской диаспоры, которые были осуждены за отправку 11 тысяч долларов террористам за рубеж. Осужденные заявили, что улики против них были получены с использованием незаконной программы слежки.



Суд также признал роль Сноудена в этом деле, констатировав, что его откровения вызвали "значительное обсуждение в обществе относительно того, какой объем слежки со стороны властей является допустимым".



Правозащитный Американский союз гражданских свобод (ACLU) одобрил решение суда.



"Федеральный апелляционный суд только что постановил, что массовый сбор телефонных данных американцев Агентством национальной безопасности был незаконным. Это решение подтверждает то, что мы всегда знали, и является победой в деле защиты права на частную информацию", - отметили в ACLU.



По словам Сноудена, решение суда его приятно удивило.



"Семь лет назад, когда в новостях объявили, что меня обвинили в преступлении за то, что я говорил правду, я и вообразить не мог, что доживу до того, что наши суды осудят деятельность АНБ как незаконную и в том же решении признают мою заслугу в раскрытии этой деятельности", - написал Сноуден в Twitter.



После того, как Сноуден раскрыл секретные программы слежки американских спецслужб, последовали бурные дебаты в обществе и конгрессе. В 2015 году конгресс принял закон, который де-факто прекратил массовый сбор метаданных. Также конгресс установил новые требования по отчетности спецслужб в случае использования метаданных.



После раскрытия программ Сноуден бежал в Гонконг, оттуда попал в Россию, где получил временное убежище.

