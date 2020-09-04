Як правильно вибрати кондиціонер для квартири

Правильний вибір кондиціонера свідчить про комфорт та затишок у приміщення у спекотну погоду. Кондиціонер здатен підтримувати комфортні мікрокліматичні умови та забезпечувати циркуляцію холодного повітря.

Оскільки на сучасному ринку існує велика різноманітність кондиціонерів, вибір певної техніки іноді являється серйозною проблемою, яку можна вирішити шляхом кваліфікованого вибору параметрів кондиціонера, якісного монтажу та правильно експлуатації системи кондиціонування. Адже вибір дешевого сегменту кондиціонерів не завжди є правильним варіантом, оскільки, в процесі експлуатації його обслуговування може бути значно дорожчим.

Види кондиціонерів

Залежно від конструкції та способу застосування кондиціонери бувають:

моноблочні, що являють собою один габаритний агрегат;

спліт-системи, що складаються із двох блоків (зовнішнього і внутрішнього), які з’єднані між собою подавальною та зворотною магістралями;

мультиспліт-системи, які складаються з 2-4 внутрішніх блоків та одного зовнішнього.

Моноблочні кондиціонер можуть бути:

віконними, які розміщують у віконному прорізі;

мобільні, які являють собою один блок, що можна переміщати з одного приміщення у інше.

Мобільні кондиціонери доцільно використовувати у квартирі, яку ви орендуєте не на довгий термін, оскільки, він не потребує монтажу та демонтажу, його просто можна перенести з одного місця в інше.

Щодо недоліків даних кондиціонерів – достатньо високий рівень шуму, відносно великі габарити та не велика потужність агрегату.

Спліт та мультиспліт-системи є найбільш поширенішим видом кондиціонерів, які найчастіше використовують в житлових будинках і квартирах. По виду внутрішнього блоку спліт-системи діляться на:

настінні; касетні; канальні; універсальні.

В квартирах частіше всього використовують системи настінного типу, адже вони володіють відносно не високою вартість і прості в монтажі. Проте, встановлення кондиціонерів у Львові, Києві, Україні потрібно виконувати кваліфікованими робітниками, які мають досвід в даній справі.

Головні критерії вибору кондиціонерів

Для того щоб вибрати необхідний тип кондиціонера з конкретними технічними характеристиками і набором функціоналу потрібно звертати увагу на декілька факторів. Отже, слід враховувати наступні фактори:

площа приміщення;

виробник кондиціонера;

зручність експлуатації системи;

наявність додаткових функцій;

ціна на обладнання;

особливості та складність монтажних робіт.

При виробі виробника, слід, вибирати більш відомі бренди, які уже зарекомендували на ринку і мають хорошу репутацію. До таких брендів можна віднести кондиціонери фірми: Daikin, Mitsubishi Electric, Toshiba та інші.

Наявність додаткових функцій є важливим фактором. Як правило, більшість сучасних кондиціонерів володіють широким функціоналом, що спрощує експлуатацію обладнання. Попри усі ці важливі елементи, слід, враховувати ще фактори, що впливають на потужність кондиціонера:

сонячна сторона приміщення квартири, при цьому потрібно враховувати додаткові теплонадходження, що добавляють 25-30% до потужності кондиціонера;

наявність техніки в приміщенні, яка виділяє теплоту;

кількість людей що перебувають у приміщенні, які виділяють в середньому 100 Вт теплоти за годину.

Отже, кондиціонер є важливим елементом вашої квартири у теплий період року, адже він забезпечує необхідний комфорт і затишок у приміщенні.