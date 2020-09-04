Марихуана понижает уровень IQ - ученые

Американские ученые провели исследование, в результате которого выяснили, что употребление марихуаны ухудшает умственные способности человека. Соответственную научную работу в четверг, 3 сентября, опубликовал журнал Addiction.



Авторы исследования наблюдали за тем, как менялась работа мозга у почти 1,2 тысячи юношей и девушек, которые употребляли этот наркотик, а также их родных братьев и сестер, не имевших вредных привычек.



"Существует множество свидетельств того, что употребление марихуаны негативно влияет на умственные способности человека. <...> Мы попытались избавиться от большей части факторов риска (уровень жизни, культура, воспитание и др. - ред.), наблюдая за изменениями в состоянии братьев и сестер", - отметил соавтор работы, доцент Университета Колорадо Джаррод Эллингсон.



По словам ученых, даже умеренное употребление марихуаны вызвало ухудшение когнитивных способностей исследуемых. Негативные изменения произошли, в частности, в вербальной памяти, общем уровне IQ, гибкости мышления и рабочей памяти.



Важность работы заключается в том, подчеркнули медики, что частота употребления и доступность марихуаны постоянно увеличиваются благодаря ее легализации в различных регионах США и других государствах.

