COVID-19: у Минздрава в резерве девять тысяч коек

В Украине есть 35 тысяч мест в больницах для госпитализации больных коронавирусом COVID-19, из них 9 тысяч находятся в резерве. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает РБК-Украина в пятницу, 4 сентября.



Он обратил внимание, что Украина может столкнуться с нехваткой врачей.



"Ведь хотя сейчас у нас 35 тысяч койко-место, мы можем столкнуться с ситуацией, когда банально не хватит врачей. Мы не можем снять всех врачей с их прямых обязанностей и поставить бороться с COVID-19", – сказал министр.



Степанов отметил, что Минздрав готовится ко всем возможным сценариям.



"По состоянию на начало сентября в 315 учреждениях здравоохранения, оказывающих помощь больным COVID-19, имеется в наличии 26 тысяч коек. А в резерве еще 213 больниц, готовых принять таких больных... с общим числом коек почти 9 тысяч. Суммарное количество коек – 35 тысяч. Вы могли забыть, но в начале коронавирусной эпидемии было всего готовых к приему больных 12 704 койки", – добавил Степанов.



Напомним, за последние 24 часа в Украине обнаружили рекордные 2 723 новых случая заражения COVID-19. За сутки скончался 51 человек, что также близко к рекорду.



А 2 сентября стало известно, что в больницах Украины уже заняты 44% мест для больных с COVID-19.



Также СМИ узнали, когда в Украине сложится критическая ситуация с коронавирусом. В стране может повториться итало-испанский сценарий пандемии.

