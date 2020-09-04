Австралия продлила санкции против РФ на три года

Австралия продлила санкции против Российской Федерации на следующие три года или до выполнения РФ обязательств по Минским соглашениям. Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.



"Хорошая новость пришла к нам из Австралии. Австралия продлила санкции против Российской Федерации на следующие три года или до выполнения Россией своих обязательств по Минским соглашениям. Об этом мы получили официальную коммуникацию Австралии, ее решение является окончательным. Австралия обновила санкционный список, и сегодня он насчитывает 37 компаний и 101 человека", - отметил он.

