Украина ведет переговоры о закупке вакцины от коронавируса с двумя производителями - Минздрав

Украина ведет переговоры о возможности закупки вакцины против COVID-19 с компаниями «Астразенека» и китайским производителем вакцин. Кроме того, Украина рассчитывает на 8 млн доз вакцин в рамках глобальной инициативы COVAX.



Как сообщает Укринформ, об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 4 сентября заявил министр здравоохранения Максим Степанов.



«Мы общаемся практически со всеми лидерами касательно разработки вакцин. Что это за компании. Первое, мы ведем переговоры с компанией «Астразенека» (AstraZeneca - ред.) - известная компания, которая вместе с Оксфордским университетом разрабатывает эту вакцину. Сейчас они находятся на третьей фазе клинических испытаний. Ждем в четвертом квартале соответственно окончания клинических испытаний и регистрации вакцины. Ведем как раз переговоры, ждем от них предложения о количестве вакцин, которые они готовы будут поставить и в какой очереди готовы будут поставлять нам», - рассказал Степанов, добавив, что Украина выделила средства и готова вносить предоплату.



Кроме того, по информации министра, Минздрав ведет переговоры с китайским производителем «Сеновакс», который тоже находится на третьей стадии клинических испытаний и который должен предоставить информацию о количестве доз, которые компания готова поставить после начала производства вакцины.



Степанов также сообщил, что Украина вошла в число стран глобальной инициативы COVAX по распределению вакцин.



«20% от общей численности населения - это для Украины порядка 8 млн доз. Уже у нас идет процесс подписания договоров, соответствующих меморандумов, соглашений, чтобы сразу после изготовления и регистрации вакцин мы также могли их получить», - сообщил Степанов.



Среди компаний, с которыми Украина также коммуницирует по вопросу вакцин, Степанов назвал «Джонсон и Джонсон», «Пфайзер», «Модерна».



В то же время министр выразил сожаление, что на сегодняшний день нет ни одной компании, которая бы уже изготовила и зарегистрировала вакцину.

