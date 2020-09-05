Зеленский выступит на Генассамблее ООН в онлайн-формате 23 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября выступит на 75-й Генеральной ассамблее ООН. В этом году мероприятие впервые в истории пройдет в онлайн-формате. "Несмотря на пандемию коронавируса в мире и отмену большого количества мероприятий, Генеральная Ассамблея ООН состоится в онлайн-формате.

В частности, в настоящее время ООН подготовила предварительную таблицу выступлений глав государств и правительств онлайн на общих дебатах 75-й сессии Генассамблеи 22-29 сентября. Выступление президента Украины Владимира Зеленского запланировано на 23 сентября, оно состоится во второй половине дня", - сообщила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.



Напомним, Генассамблея начнет работу 22 сентября. Дебаты высокого уровня запланированы на 22, 26 и 29 сентября.



Ожидаются выступления 121 лидера государств, 54 глав правительств, 16 министров иностранных дел, вице-премьера, вице-президента и двух временно поверенных.



Известно, что по видеосвязи запланировано также выступление президента РФ Владимира Путина, который в последний раз выступал на Генассамблее 5 лет назад.

