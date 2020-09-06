Верещук назвала Кличко слабаком

На її думку, чинний мер столиці не виправдав сподівань киян «Мене дивує, чому, здавалось би, ззовні такий сильний Кличко, насправді такий слабкий. Вони слабкі попри сталеві м’язи, тому й корумповані. Люди чому голосували за нього? Бо здавалось, що лідер у спорті, напевно, буде лідером громади. Але Кличко виявився простим слабаком. От і все», - зазначила Ірина Верещук в ефірі телеканала Kyiv Live.



Також народна депутатка наголосила, що чинна міська влада зробила з бюджету годівничку і неефективно вирішує проблеми Києва.



«У Праги не набагато більший бюджет. У нас 2,3 млрд. доларів, а в Празі – 3,3 млрд. доларів. Тобто різниця не така вже й велика, але чи ми Прага? Бюджету вистачає, якщо правильно і раціонально підходити до використання коштів, які заробляються важкою працею киян», - додала Ірина Верещук.



Вона також звинуватила Кличка у несамостійності і тому, що містом керує не він, а «смотрящіє»: «Якщо тобою керують комарницькі та інші люди, які не уповноважені громадою, це просто ганьба. Вони навіть права такого не мають, бо мали би бути за межами прийняття рішень та управлінських процесів. Але, виявляється, знаходяться люди, до яких потрібно ходити кланятись. А що це таке? Що ми сформували? Це якийсь синдикат, який, насправді, в столичному місті виглядає гротескно. І це в XXI столітті».



