Президент Земан не хочет связывать "Северный поток-2" и "отравление" Навального

Президент Чехии Милош Земан заявил, что не видит связи между "отравлением" российского оппозиционера Алексея Навального и сделкой по "Северному потоку-2".



Об этом он рассказал в эфире телеканала CNN Prima News.



"Я не вижу ничего общего у данного инцидента с газопроводом Nord Stream — 2. Германия и Россия договорились о его сооружении, это в интересах обеих стран", - заявил он.



Также он призвал к максимально тщательному расследованию "отравления" Навального, так как это "в интересах всех сторон".



Напомним, в правящем в ФРГ блоке в составе Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) не собираются в данный момент отказываться от реализации проекта по строительству газопровода "Северный поток-2", несмотря на ситуацию с "отравлением" российского оппозиционера Алексея Навального.

