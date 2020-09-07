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- Опубликован список владельцев "золотых паспортов" Кипра, среди которых украинские бизнесмены
Опубликован список владельцев "золотых паспортов" Кипра, среди которых украинские бизнесмены
Обнародованы данные о российских и украинских бизнесменах, которые получили гражданство Кипра в обмен на инвестиции. Список из 34 человек, в число которых вошли Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, опубликовала газета Politis.
В обнародованный список, который утверждали еще в 2008-2012 годах, вошли те бизнесмены, которые принадлежали к "группе высокого риска": тогда они находились под следствием или их бизнес подпадал под санкции и админштрафы.
Среди украинцев в этом списке:
бизнесмен Игорь Коломойский и его семья,
бизнесмен Геннадия Боголюбова,
экс-секретарь СНБО и совладелец корпорации "Индустриальный союз Донбасса" Виталий Гайдук,
Елена Гайдук,
Михаил Киперман с супругой,
глава группы "Энергетический стандарт" Константин Григоришин.
Из россиян в список вошли:
бывший член правления "Еврофинанс Моснарбанка" Владимир Столяренко,
первый зампредседателя Внешэкономбанка Михаил Кузовлев,
основатель группы компаний "Вид" Алексей Ушамирский,
бывший сенатор от Чувашии Леонид Лебедев,
предприниматель Григорий Березкин и его жена Елена,
муж певицы Алсу Ян Абрамов.
Как пишет Politis, перечисленные имена содержались в письме президента республики Никоса Анастасиадиса лидерам политических партий страны. Раньше он был засекречен, однако теперь гриф "секретно" сняли.