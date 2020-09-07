Подъем затонувшего танкера Delfi снова откладывается

Финальный этап подъема затонувшего танкера Delfi, о переходе к которой 6 сентября заявлял мэр Одессы Геннадий Труханов, снова переносится.



Об этом 7 сентября в Facebook сообщил Труханов.



"Мы вынуждены перенести финальную часть (подъема танкера) с появлением новых вводных, которые нужно обработать, - устранить течь в машинном отделении", - заявил Труханов.



По его словам, после устранения этой проблемы и откачки воды судно будет отбуксировано в Черноморск.



Напомним, судно прибило штормом к пляжу в Одессе еще в ноябре 2019 года. Танкер безуспешно пытались несколько раз поднять, а его владелец через суд пытался запретить Администрации морских портов совершать какие-либо действия по отношению к судну.





