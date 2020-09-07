Подъем затонувшего танкера Delfi снова откладывается
Финальный этап подъема затонувшего танкера Delfi, о переходе к которой 6 сентября заявлял мэр Одессы Геннадий Труханов, снова переносится.
Об этом 7 сентября в Facebook сообщил Труханов.
"Мы вынуждены перенести финальную часть (подъема танкера) с появлением новых вводных, которые нужно обработать, - устранить течь в машинном отделении", - заявил Труханов.
По его словам, после устранения этой проблемы и откачки воды судно будет отбуксировано в Черноморск.
Напомним, судно прибило штормом к пляжу в Одессе еще в ноябре 2019 года. Танкер безуспешно пытались несколько раз поднять, а его владелец через суд пытался запретить Администрации морских портов совершать какие-либо действия по отношению к судну.
Источник: Strana.ua
14:21