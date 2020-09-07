Александр Фельдман: «голый король» рынка «Барабашово»

Революция достоинства и последующие за ней события привели к серьезным изменениям в среде украинской бизнес элиты. Новые политические реалии и экономические катаклизмы 2014-2020 г.г. не пощадили даже тех, чье преуспевание долгие годы казалось несомненным и гарантированным. Например, харьковского политика и бизнесмена Александра Фельдмана.

В далеком и безоблачном 2012 году журнал «Фокус» оценивал его состояние в 375 млн дол. и ставил на почетное 42 место в национальном рейтинге богатейших людей Украины. В то время Александр Фельдман был собственником практически всех крупнейших харьковских рынков, владел солидным портфелем «небазарных» активов, строил коммерческую недвижимость в центре города и вынашивал планы по выходу на международный уровень. По мнению компетентных людей, в те времена один только барабашовский рынок приносил своему владельцу не менее 3 млн. дол. наличных ежемесячно.



После революции, начала российско-украинской войны и появления новых конфликтов с городскими властями Харькова, в 2015 году Александр Фельдман опустился на 46 место со 170 млн. дол. От былого величия, из некогда широкого списка активов, на то время остался один только рынок «Барабашово» и земельный участок под «Экопарком». Все остальное было уже или заложено, или продано, или отдано в счет погашения долгов. Само «Барабашово» уже не генерировало наличность в таких объемах как раньше и работало, в основном, на погашение банковских кредитов.



2018 год ознаменовался для Александра Фельдмана дальнейшим обострением противостояния с местными властями вокруг рынка «Барабашово» и новым 62 местом в «Фокусе» с условными 102 млн. дол. оценочного состояния. На тот момент планов развивать главный базар города Фельдман уже не озвучивал, основной задачей стало сохранение «последней курицы», которая хоть иногда несла какие-то яйца. Корпоративные долги нависли над Фельдманом неподъёмным грузом и «на жизнь» пришлось зарабатывать постоянными займами-перезаймами у состоятельных физлиц.



Эту нисходящую тенденцию видно также по рейтингам Фельдмана в «Форбсе»: в 2019 году 80 место и 69 млн. дол., а в 2020 г. Фельдман впервые за последние годы вообще никуда не попал, не дотянув даже до «входного билета» в рейтинг .



Фактическое финансовое положение Фельдмана все чаще СМИ описывают как весьма незавидное. По признанию самого Фельдмана, уже в 2009-2010 тучных годах концерн «Авэк» должен был банкам свыше 100 млн. дол. Судя по состоянию активов, этот долг никуда не делся и впоследствии был пере-номинирован в национальной валюте. В 2011-2012 г.г. в прессу попадает информация о том, что кроме корпоративных долгов Фельдман имеет еще и солидный портфель личных обязательств. Он занял у экс-прокурора Харьковской области Василия Синчука 23,82 млн грн. По 10 млн гривен нардеп одолжил у своего отца Бориса Фельдмана и у собственного помощника Руслана Шапиро. А также имел обязательства перед нардепом Валерием Писаренко – 2,5 млн грн. Кроме того, достоянием общественности становится информация о том, что в 2011 году, народный депутат Александр Фельдман одалживает 2 000 000 млн. дол. у харьковского банкира Вадима Вишневского. Журналисты при этом отмечают что задолженность так и не была отражена в налоговой декларации Фельдмана и так бы и осталась тайной, если бы не трагическая смерть Вишневского, заставившая его семью выложить в интернет долговые расписки чтобы перестраховаться от «кидка».



В 2015 году Фельдман получает новые кредиты в разных банках на сумму 53 млн грн.



По словам источников в банковской сфере, получить новые кредиты ему удалось за счет договоренностей с представителями бывшей власти, которая позволила перевести долги частным банкам в обязательства в госбанках (не бесплатно разумеется), которые, в свою очередь, были покрыты схемами с залогами и рефинансированием. По традиции, на убытках госбюджету тогда заработали все.



В 2016 году СМИ пишут уже о 140 млн. грн. долга и о том, что Фельдману предоставляют новые кредиты ставшие государственными «Приватбанк» и «Укрсоцбанк».



В 2018 году журналисты Bihus.Info составили ТОП-10 депутатов должников. В этом рейтинге Фельдман заметно опередил своих коллег по парламентской деятельности и занял аж 4 место по размерам имеющихся долгов.







И это при том, что в расчет брались только официальные долги из публичных деклараций народных избранников.



В начале 2020 года становится известно о том, что в «Коммерческом индустриальном банке» Фельдману дали еще 10 миллионов гривен кредита. Более 5 миллионов 400 тысяч гривен Фельдману одолжила жена Бориса Ложкина Надежда Шаломова. Еще 5 миллионов 160 тысяч гривен ему дал митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий. Еще полмиллиона Фельдман одолжил у депутата облсовета от партии «Наш край» Андрея Стронова и еще 300 тысяч у директора «Фельдман-экопарка» Виталия Ильченко.



Нардеп пошел «с протянутой рукой» уже по ближайшему кругу знакомств, занимая деньги у собственных подчиненных и знакомых публичных персон.

Среди харьковских бизнесменов и состоятельных народных депутатов стала популярной шутка: «Встретил Фельдмана, так тот вместо приветствия попросил занять 100 000 дол. Сказал что нет такой возможности и он просил хотя бы 5 000!…».



Все это была официальная сторона истории некогда процветающего бизнесмена. Но есть и неофициальная, которая многое объясняет и дает реальные представления о нынешнем положении дел и перспективах бывшего олигарха.



По информации инсайдеров, на сегодняшний день, корпоративный долг структур А.Фельдмана составляет не менее 150 млн. грн и еще не менее 200 млн. грн. - долги личного характера. Причем последняя часть долга давно уже ничем не обеспечена и обслуживается по схеме финансовой пирамиды – новые займы берутся для того, чтобы отдать старые долги.



Параллельно, обычной практикой в концерне «Авэк» и в благотворительных проектах Фельдмана стала невыплата зарплат и «обдираловка» предпринимателей-арендаторов на «Барабашово».







Даже конфликты с идейными оппонентами и те стали приобретать финансовую подоплеку.



Люди, которые давно знают Фельдмана, солидарны во мнении, что всему виной его неумение вести бизнес и склонность к авантюрам.



Первые кредиты, полученные в 2010-х годах под реализацию вполне конкретных бизнес-проектов, были потрачены на политику, самопиар, показушную благотворительность и личное потребление. Значительная часть этих средств была разворована и неэффективно потрачена менеджментом концерна «Авэк», который менялся ежегодно. Ничего нового не создавалось, бизнес не развивался и не диверсифицировался, единственным источником доходов становилось увеличение арендных платежей на «Барабашово» и оптимизация налогов.

Следующая порция кредитов получалась уже ради обслуживания старых обязательств или же потому, что было проще занять, чем заработать. Когда закончились ликвидные залоги, началась уже третья волна – многомилионные личные заимствования. То, что известно в СМИ о личных долгах Фельдмана это самая верхушка айсберга. Кстати, отдаются эти долги также по тому же принципу: то что было признано официально и попало в СМИ, еще имеет шансы на возвращение. То, что занималось неофициально, без надлежащего юридического оформления или в качестве займа бизнес-структурам Фельдмана, если у кредитора нет возможности провести какой-либо взаимозачет - можно считать неосмотрительным благотворительным пожертвованием. Об этом знает любой крупный арендатор с «Барабашова».



Поэтому, прежде чем давать Фельдману в долг, стоит обратить внимание на его кредитную историю и на качественное оформление расписок.

