Песков: Россия сделает все для деэскалации напряженности в Донбассе

Москва обеспокоена обострением напряженности на линии соприкосновения в Донбассе, настаивает на продолжении режима прекращения огня. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы обеспокоены вспышкой напряженности на линии соприкосновения. Мы настаиваем на необходимости продолжения режима прекращения огня.

Россия делала и будет делать все возможное, чтобы использовать свое влияние как страны-посредника для деэскалации той вспышки, которая, к сожалению, возникла", - сказал Песков.



Представитель Кремля при этом не стал отвечать на вопрос, планируются ли в связи с этой ситуацией контакты руководства России и Украины.



Ранее в воскресенье пресс-центр штаба Операции объединенных сил (силовая операция в Донбассе - прим. ТАСС) сообщил, что 6 сентября во время обстрела со стороны неподконтрольной Киеву территории Донбасса погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины. Погибший украинский военный стал первой жертвой среди бойцов ВСУ с 27 июля, когда в Донбассе начали действовать дополнительные меры по контролю за перемирием. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в воскресенье, что в связи с эскалацией в Донбассе запросил срочный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым.

